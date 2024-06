Bu gün faciəli şəkildə həlak olmuş Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu gizir Sənan Nürəddin oğlu Əhmədovun fotoları yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən həmin fotoları təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.