Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Talıb Qarayev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial mediada məlumat paylaşılıb. Həkimin ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Bildirilib ki, Talıb Qarayev uzun müddət Rayonlararası Vərəmlə Mübarizə Dispanserində baş həkim vəzifəsində çalışıb.

