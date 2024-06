“Moskva və Bakı konsulluq məsələsini müzakirə edir” - Qaluzin

“Moskva və Bakı Rusiyanın Azərbaycanda Baş konsulluqlarının yaradılmasını müzakirə edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Peterburq beynəlxalq forumu çərçivəsində keçirilən Rusiya-Azərbaycan sessiyasında Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin bildirib.

O qeyd edib ki, Rusiya bu işdə uğurlu yekuna ümidlidir.

Qeyd edək ki, Rusiya Federasiya Şurasının Beynəlxalq əlaqələr komitəsinin sədri Qriqori Karasin daha əvvəl ölkəsinin Azərbaycanın Xankəndi şəhərində konsulluq açmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

