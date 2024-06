İrəvanın yaxınlığındakı Abovyan şəhərində yanacaqdoldurma məntəqəsində güclü partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni teleqram kanalları məlumat yayıb. “Abovyan şəhərində qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Təfərrüatlar hələlik məlum deyil”, - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.