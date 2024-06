Bu bürcün qadınlarına etibar yoxdur - Xəyanət edirlər

Astroloqlar düşünür ki, insanların xasiyyət və xarakterləri bürclərə görə dəyişdiyi kimi, xəyanət etmə ehtimalları da dəyişir. Çünki, bu, onların sahib olduqları keyfiyyətlərin nəticəsində ortaya çıxır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, xəyanət etmə ehtimalı ən yüksək olan qadınlar bu bürclərdən olurlar:

Buğa bürcü altında doğulan insanlar üçün sevgi münasibətləri bir növ əyləncədir. Əksər hallarda eşq həyatına ciddi yanaşmırlar. Bu, onlar üçün bir oyuna bənzəyir. Ona görə də, onlardan sədaqət gözləmək bir o qədər də məntiqli olmaya bilər.

Şir bürcləri də bu siyahıdadır. Əslində onlar yetərincə sadiqdilər, amma daim daha güclünün yanında olmağa çalışırlar. Buna görə də, hər an sizi atıb, daha yaxşısına üz tuta bilərlər. Çünki onlar üçün eşq həyatından daha önəmlisi cəmiyyətdə önəmli mövqe tutmaqdır.

Əqrəb bürcləri sadiq olsalar da, onlara bir pislik etsəniz, sizdən inqitam almaq üçün sizə xəyanət edə bilərlər. Mahir yalançı olduqları üçün sizinlə münasibətdə olduqları müddətcə xəyanət etdiklərini anlamaq çətin olacaq. Odur ki, onlarla eşq həyatı yaşayacaqsınızsa, buna elə də ciddi yanaşmağa dəyməz.

