Ağır avtobus qəzasında ölən və yaralananların adları - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Cəlilabadda istirahət mərkəzinə gedən avtobus qəzaya düşüb. Hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 9 nəfər xəsarət alıb (8 nəfəri qadın, 1 nəfəri kişi), 2 nəfər isə həyatını itirib.

Metbuat.az ölən və yaralananların adlarını təqdim edir:

Qəza nəticəsində Kazımova Səbiyyə Məhərrəm qızı və Şükürova Kəmalə İsaq qızı dünyasını dəyişib.

Yaralanan şəxslər isə bunlardır:

Əskərova Nigar Ağahüseyn qızı

Baxşəliyeva Xatirə Xudaş qızı

Babayeva Zəmina Fərhad qızı

Babayeva Ülviyyə Allahbağış qızı

Abasova Pərvanə Yusif qızı

Cavadova Aynurə Tofiq qızı

Əsgəriva Rəvanə Kamil qızı

