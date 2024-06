“Misli.az ilə Avropaya” – 4-cü tirajın nəticələri

Ölkənin qanuni şans oyunları mərkəzi Misli.az-ın stimullaşdırıcı lotereyasının son – dördüncü tirajı keçirilib. “Misli.az ilə Avropaya” adlı stimullaşdırıcı lotereyada ümumilikdə 24 nəfər qalib adını qazanıb.

Onlardan 12 nəfər Almaniyada keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatına hər şey daxil tur paketinə sahib olub. Səyahət paketi qazananlar həm Berlini gəzə, həm də 14 iyulda burada keçiriləcək “Avro-2024”ün final oyununu canlı izləyə biləcəklər.

Qalan 12 nəfər isə “iPhone 15 Pro Max 256 GB” qazanıb. Bəxtəvər qaliblərə hədiyyələri təqdim olunub.

Tirajlar hər həftənin 2-ci günü saat 21:00-da "Misli.az" yutub kanalında canlı yayımlanıb.

Ətraflı məlumat üçünhttps://azerlotereya.com/az/content/160 rəsmi saytına daxil ola və ya *2080 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

