İsrail ordusunun Qəzza diviziyasının komandiri, briqada generalı Avi Rosenfeld istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.

Məlumata görə, Rosenfeld öz bəyanatında oktyabrın 7-də Qəzza sərhədi boyunca icmaları qoruya bilmədiyini bildirib.

