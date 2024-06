Azərbaycanda azyaşlı uşaq çipsidən zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadla bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd olunur ki, hadisə Qobustanda baş verib.

Turqut adlı azyaşlının çipsidən zəhərlənərək öldüyü iddia olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.