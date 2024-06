Malavi vitse-prezidentinin olduğu təyyarə radardan itib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Malavi Müdafiə Qüvvələrinə məxsus təyyarə paytaxt Lilonqveni tərk etdikdən sonra radarlardan itib.

Göyərtədə daha doqquz nəfərin olduğu bildirilib.

