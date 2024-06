Mərhum Əməkdar artist Ələkbər Hüseynovun qızı nişanlanıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, "Ələkbər əmi" kimi tanınan aktyorun skripkaçı qızı Nərgiz Hüseynzadə dünən sevdiyi şəxslə nişanlanıb.

Qeyd edək ki, "Ələkbər əmi" 2007-ci ildə vəfat edib.

