Bu dərman ölümcül ola bilər - Hər evdə var

Valerian ürək-damar və sinir xəstəliyi olanların ən çox istifadə etdiyi dərmandır. Lakin onun da müəyyən zərərləri mövcuddur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, valerian bu şəxslər üçün təhlükəlidir:

- Yaşlı adamlar bu dərmandan çox istifadə etməməlidir. Bu dərman qanın laxtalanmasına səbəb olur ki, bu da insult, infarkt, tromb yaranmasına gətirib çıxarır.

- Yüksək təzyiqdən əziyyətçəkənlər davamlı olaraq bu dərmanı atsa, sinir sistemi oyaq qalacaq və yuxusuzuğa səbəb olacaq.

- Allergiyası olanlara.

- Hamilə qadınlara.

- Qaraciyər və böyrək xəstəliyi olanlara.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.