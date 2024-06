1209 müəllimin cavab verə bilmədiyi sadə sual - FOTO

Bazar günü 2023-cü ildə keçirilmiş sertifikatlaşdırma imtahanında müvafiq keçid balını toplamayan ibtidai sinif müəllimləri üçün təkrar sertifikatlaşdırma imtahanı təşkil olunub. Bu imtahanda 6 464 ibtidai sinif müəllimi iştirak edib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Təhsil İnstitutu ibtidai sinif müəllimləri üçün təkrar sertifikatlaşdırma imtahanınds istifadə olunmuş ixtisas suallarını ictimaiyyətə açıqlayıb.

Qurum, həmçinin sualların neçə nəfər tərəfindən düzgün yazılması barədə də məlumat yayıb.

Sosial şəbəkələrdə yüzlərlə müəllimim sadə sualları düzgün cavanlaşdıra bilməməsi müzakirələrə səbəb olub.

Belə ki, ibtidaidən sinif müəllimlərinin 33 faizi – 1209-u 509052 ədədinin sözlə düzgün yazılışını tapa bilməyib. Sözügedən sualı təqdim edirik:

