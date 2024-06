Mövsümi meyvələr niyə ucuzlaşmır? - AÇIQLAMA

"Mövsümi meyvələrin ucuzlaşmasını ləngidən yığım prosesinin yekunlaşmamasıdır. Bu da onunla əlaqəlidir ki, meyvələr tam yetişməyib".



Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı Akif Nəsirli deyib.

O bildirib ki, yaz aylarında havanın temperaturu dəyişkən oldu, yağışlar yağdı. Ona görə də meyvə-tərəvəzin kütləvi şəkildə yetişməsi gecikdi:

"Mövsümi meyvələrin yetişməsi üçün, istilik lazımdır. Kütləvi yetişmə üçün havanın temperaturu davamlı olaraq 30 dərəcədən yuxarı olmalıdır". Hal-hazırda ötən həftəyə nisbətən meyvələrin qiymətində müəyyən qədər ucuzlaşma var.

Məsələn, may ayının sonunda ağ ərik yetişir. İyun ayının 10-na kimi artıq mövsümünü başa vurmuş olur. Amma bu il ağ ərik hələ indi yetişir. Əriyin yetişməsi 15-20 gün gecikib. Həmçinin albalının, gilasın yetişməsi gecikdiyi üçün, qiymətlərin yüksək olması müşahidə olunur".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

