İtaliya millisinin və "Milan"ın sabiq futbolçusu Alessandro Nesta ölkəsinin "Monza" kollektivinin baş məşqçisi təyin olunub.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı mütəxəssis bu postdan ayrılan Raffaele Palladinonu əvəzləyib.

Qeyd edək ki, A.Nestanın sonuncu iş yeri İtaliya Seriya B təmsilçisi "Redcanu" komandası olub.

