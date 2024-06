Qurban bayramı münasibətilə Şuşa şəhərində bayram namazı qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bayram namazı Yuxarı Gövhər Ağa məscidində qılınıb.

İlk dəfə olaraq, bayram namazında şəhərə yenicə köçürülmüş sakinləri iştirakı ediblər.

Daha sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş Vətən övladlarının ruhuna dualar oxunub.

Xatırladaq ki, indiyədək şəhərdə 126 ailə (491 nəfər) mənzillə təmin edilib.

