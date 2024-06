Məkkədə Həcc ziyarəti zamanı 6 zəvvar istidən ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İordaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ölənlərin hamısı İordaniya vətəndaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.