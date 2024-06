Dünyada ən çox istifadə edilən mesajlaşma proqramı olan "Whatsapp" yeni bir funksiya üzərində çalışır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya kanal idarəçilərinin işini asanlaşdıracaq.

Yeni özəllik sayəsində kanallarla bağlı detallı analizlər əlçatan olacaq. Bu bölməyə daxil olan kanal idarəçisi paylaşımların neçə istifadəçiyə çatdığı və izlənmə kimi statistikaları görə biləcək.

Məlumata görə, bu statistikalar sadəcə kanal idarəçisi tərəfindən görünəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.