Aparıcı Hüsniyə Məhərrəmova sosial şəbəkədə ona ünva lanan sualları cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-yə köçən aparıcıya izləyiciləri necə etdiyini soruşiblar.

“Bu, uzun məsələdir. Buna bir post həsr edəcəyəm. Kimsə köçmək istəyirsə, ondan yararlana bilər. Amma qısa olaraq onu deyim ki, istedad vizası ilə gəldim. Belə bir viza var ki, sənə və ailə üzvlərinə belə “Green card” verir. Qeyri-adi istedada malik insanlara verilən vizadır”.

