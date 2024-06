2023-cü ilin oktyabrından İsrailin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 37,3 mini keçib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yaralananların sayı 85,3 min nəfərdir.

Son 24 saat ərzində İsrail hərbçilərinin hərəkətləri nəticəsində 41 fələstinli ölüb, daha 102 nəfər yaralanıb.

