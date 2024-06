“Dəniz Mall”da yanğın siqnalı işə düşüb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən ticarət mərkəzində olan insanlar təxliyə olunub.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.