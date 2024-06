Gürcüstanın Raça-Leçxumi - Kvemo Svaneti regionda zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Gürcüstanın Milli Seysmik Monitorinq Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin gücü 3,8 bal olub.

Zəlzələnin episentri 7 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və tələfatla bağlı məlumat verilmir.



