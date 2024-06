Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkildə Xalq artistləri Mənsum İbrahimov, Zülfiyyə Xanbabayeva və mədəniyyət naziri Adil Kərimli yer alıb.

G.Məmmədova bildirib ki, foto Özbəkistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində baş tutan qala konsertində lentə alınıb.

