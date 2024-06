Azərbaycanlı aparıcı Fəridə Abdulla çəkiliş zamanı gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İTV-nin aparıcısını Almaniyada keçirilən Avropa Çempionatında alban azarkeşlərdən biri öpüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.