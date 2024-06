İordaniyanın 14 vətəndaşı həcc ziyarəti zamanı istidən həyatını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bu barədə İordaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Süfyan əl-Kuda məlumat verib. Bildirilib ki, 17 İordaniya vətəndaşı həcc ayinlərini icra edən daha itkin düşüb. Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının səlahiyyətli orqanları ilə birlikdə itkin düşənlərin tapılması istiqamətində işlər görür

