İyul ayında bəxti gətirməyəcək ÜÇ BÜRC

İyul ayında emosional istiqamətdə həssas günlər yaşayacaq bürclər bəlli olub.

Metbuat.az tanınmış astroloqların proqnozlarına əsasən xəbər verir ki, iyun əvvəllərində emosional sabitliyin və sağlam düşüncənin tərk etdiyi ilk bürc Tərəzi olacaq.

Şıltaq olmaq, incimək, ayaqlarınızı yerə vurmaq və ya ətrafınızdakı hər kəsi vicdansızlıq və laqeydlikdən şübhələndirmək kimi qarşısı alınmaz bir istək sizi təqib edəcək. Kosmos ətrafınızdakılara səbr diləyir. Amma iyulun 22-dən sonra bütün gərginlik sizi tərk edəcək.

Oxatanlar isə yaxşı olardı sağlamlıqlarına diqqət yetirsinlər. Qarşınıza möhkəm bir məqsəd qoysanız, ona çatmaqda heç kim sizə çata bilməyəcək olmayacaq. Bu, mövcud vəziyyətinizdən asılı olaraq gündəlik rejiminizi tənzimləmək, sağlam pəhrizə keçmək və ya pis vərdişdən qurtulmaq ola bilər.

Buğalar ay ərzində kim olduqlarını dərk etməklə bağlı sualları özlərinə verəcəklər. Ancaq ayın 20-dən sonra xoşbəxtlik üçün lazım olanı özünüz tapa biləcəksiniz.

