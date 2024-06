Almaniyanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə Avropa çempionatında daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, E qrupunun ikinci matçında Belçika və Slovakiya komandaları üz-üzə gəlib. Oyun slovakların 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Yeganə qolu 7-ci dəqiqədə İvan Şrants vurub.

Günün son qarşılaşmasında Avstriya və Fransa komandaları görüşəcək. Matçın start fiti saat 23:00-da səslənəcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

