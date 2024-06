Fransa millisi ilk qələbəsini qazandı - AVRO-2024

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında növbəti oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, D qrupunun ikinci matçında turnirin favoritlərindən hesab olunan Fransa millisi Avstriya yığması ilə qarşılaşıb.

Görüşün taleyini bir qol həll edib. Maksimilian Vöberin 38-ci dəqiqədə öz qapısından keçirdiyi top fransızlara minimal hesablı qələbə qazandırıb.

Bu qrupun ilk oyununda Niderland millisi Polşanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

