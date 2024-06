Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanın qızı Xədicənin toyuna qatılanlar arasında müğənni Manaf Ağayev də olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, məclisə həyat yoldaşı ilə qatılıb. Manaf uzun aradan sonra xanımı ilə obyektivlərə tuş gəlib.

Qeyd edək ki, cütlüyün 3 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.