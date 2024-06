İki qadının ər üstündə davası qanla bitdi - VİDEO

Sumqayıtda iki qonşu arasında başlayan münaqişə qanla bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə 76-cı məhəllədə 5 saylı yataqxanada qeydə alınıb.

İki qonşu, 1961-ci il təvəllüdlü Əzimə Aslanova və onun həmyaşıdı Vəsiqə Mamedova yataqxananın mətbəxində mübahisəyə başlayıblar.

Mübahisə zamanı Əzimə Aslanova qonşusu Vəsiqə Mamedovanın üstünə qaynar su tökdükdən sonra küt alətlə xəsarətlər yetirib.

Qonşuların bildirdiyinə görə, iki qonşu arasında mübahisəyə səbəb Əzimə Aslanovanın Vəsiqə Mamedovanın əri ilə mərtəbədə yaşayan yeganə qadın olmasına etiraz etməsi olub.

Ətraflı APA TV-nin süjetində:

