Manatın məzənnəsi dəyişə bilər? - AÇIQLAMA

Ölkə iqtisadiyyatına daxil olan və çıxarılan xarici valyuta arasındakı fərq 2024-cü ilin birinci rübündə 116 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,8 dəfə azdır.



Metbuat.az bildirir ki, Mərkəzi Bank manatın məzənnəsinin sabitliyi ilə bağlı açıqlamalarında əsasən tədiyyə balansının profisitli olmasına istinad edir. Qeyd edilən rəqəmlər, başqa sözlə, profisitin azalması ölkəyə daxil olanla çıxan valyuta arasındakı fərqin 30 dəfəyədək kiçilməsi deməkdir.

Bəs bu azalma manatın məzənnəsi üçün nə dərəcədə təhlükə yarada bilər?

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.