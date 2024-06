Moskvada qasırğa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Moskva hakimiyyəti sakinlərə müraciət edib.



Sakinlərin küçələrə çıxmaması tövsiyə olunub.



Sinoptiklərin bildirdiyinə görə, paytaxtda tufan, yağış və 23 m/s-dək güclənən külək saat 22:00-dək davam edəcək.

