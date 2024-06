Futbol matçlarında çəhrayı kart göstəriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası təsdiqləyib.

Bildirilib ki, beyin sarsıntısı keçirən və ya ciddi zədə aldığı düşünülən oyunçular matça qayıda bilməyəcək. Bu halda futbolçu həkimlər tərəfindən yalnız paltardəyişmə otağına aparılacaq.

Qərarın ilk dəfə Amerika Kubokunda tətbiq ediləcəyini bildirilir.

