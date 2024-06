Unibank "iPhone" alınması ilə bağlı kotirovka elan edir

Unibank iPhone telefonlarının alınması üzrə kotirovka elan edir.

Bankdan Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib ki, kotirovkada iştirak etmək istəyənlər qiymət təklifini bağlı və möhürlənmiş zərfdə, kotirovka komissiyasının sədri Tural Həsənovun adına, R.Behbudov 55 ünvanına (“Unibank”ın Baş ofisi) göndərməlidirlər.

Zərflərin qəbulu üçün son tarix 25.06.2024-cü il, saat 12.00-dır.

Kotirovkada qalib gələn şirkət həmin alqı–satqı ilə bağlı hesabı “Unibank” KB ASC-də açmalıdır.



Texniki şərtlər: 50 ədəd iPhone 15 pro 128 GB, qara rəngdə.

