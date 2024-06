"Fənərbaxça" ilə müqaviləsi başa çatan Mişu Batşuayi "Qalatasaray"a keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qalatasaray"ın İdarə Heyətinin üzvü İbrahim Hatipoğlu açıqlama verib. O, futbolçu ilə danışıq aparıldığını və müəyyən razılığın olduğunu ifadə edib:

"Rəsmi imzalar atılmayıb. O, bizim maraqlandığımız, bəyəndiyimiz, komandamızda görmək istədiyimiz oyunçudur".



Qeyd edək ki, Mişu Batşuayi 2022-ci ildən "Fənərbaxça"da çıxış edir. O, ötən mövsümdə 43 oyuna 24 qol vurub.

