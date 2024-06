Quru sərhədləri bu tarixdən açılır? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Son günlər sosial şəbəkələrdə quru sərhədlərin açılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlara görə, iyul ayının 1-dən Azərbaycandan bütün quru sərhədlər vasitəsilə xaricə gediş-gəliş bərpa olunacaq.

Məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, quru sərhədlərin açılıb-açılmaması ilə bağlı hələlik yeni qərar yoxdur:

"Hələ ki bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Yeni qərar olarsa, bu barədə ictimaiyyətə operatv məlumat veriləcək".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

