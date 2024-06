Oğuz rayonuna dolu düşüb.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, təbiət hadisəsi rayonun Xaçmaz kəndində müşahidə olunub.

On dəqiqədən artıq davam edən yağıntı nəticəsində meyvə ağaclarına və fərdi təsərrüfatlara ziyan dəyib.

Hazırda Oğuz rayonunda leysan yağışı yağır.

