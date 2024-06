Azərbaycanın plastmas ixracı və idxalı azalıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 163, 838 milyon ABŞ dolları dəyərində 180 756 ton plastmas və ondan hazırlanan məmulatlar ixrac edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 19,03% və 19,7% azdır.

Hesabat dövründə ölkənin ümumi ixracının 1,47%-i, qeyri-neft sektoru ixracının isə 12,99%-i plastmas və ondan hazırlanan məmulatların payına düşüb.

Beş ayda Azərbaycana 206,449 milyon ABŞ dolları dəyərində 117 059 ton plastmas və ondan hazırlanan məmulatlar idxal edilib ki, bu da illik müqayisədə müvafiq olaraq 3,9% və 0,4% azdır.

Dövr ərzində sözügedən məhsulların idxalının ölkənin ümumi idxalında payı 2,83% olub.

