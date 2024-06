Belqorodda hava hücumu xəbərdarlığı edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vyaçeslav Qladkov məlumat yayıb. Bildirilir ki, raket hücumundan sonra şəhərdə bir neçə partlayış səsləri eşidilib.

Hücumla bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

