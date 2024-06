Avropa çempionatında F qrupunun ikinci turunda Türkiyə və Portuqaliya milliləri qarşılaşırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda birinci hissəsi oynanılan oyunda portuqallar hesabda 2:0 hesabı ilə öndədilər.

Hesabı 21-ci dəqiqədə Bernardo Silva açıb. 28-ci dəqiqədə isə kuryoz avtoqol qeydə alınıb. Belə ki, türklərin müdafiəçisi Samet Akaydın heç bir təhlükə olmadığı epizodda topu qapıçı Altay Bayandıra ötürərkən anlaşılmazlıq yaşanıb və top boş qapıya daxil olub.

