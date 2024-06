Müğənni Fədayə Laçın onu çəki aldığına görə təhqir edən şəxsə cavab verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ifaçı sosial media hesabında paylaşım edib

O, "Biri paylaşımımın altına yazıb ki, bu niyə "porsuğ"a dönüb? Yaxşı edirəm, heç vecimə də deyil. Onsuz da hamımız öləcəyik" deyə, bildirib.

