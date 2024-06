Zərdab rayon Polis Şöbəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Nazirin əmri ilə polis kapitanı Vüqar Əhmədov Zərdab Rayon Polis Şöbəsinə Xidmət üzrə rəis müavini təyin olunub.

O, bu təyinata qədər həmin şöbənin əməkdaşı olub.

