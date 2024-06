Xəbər verdiyimiz kimi, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 1986-cı təvəllüdlü Rövşən Oqtay oğlu Allahverdiyev iyunun 24-də paytaxtın Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində 3 polisi, bir mülki vətəndaşı öldürüb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, davam etdirilən tədbirlərlə R.Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib.

R.Allahverdiyevin fotosunu təqdim edirik:

