Ötən gecə Bakıda keçirilən əməliyyat zamanı həlak olan polis əməkdaşlarının kimliyi məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, onlar polis kapitanı Eldəniz Məmmədov, polis serjantları Mahir Ağayev və Mirəli Heydərovdur. Vəfat edən serjantlar DİN-in Çevik Polis Alayının əməkdaşları olub.

"Azxeber.com"-un əldə etdiyi məlumata görə, polis serjantı Ağayev Mahir Mayıl oğlu nişanlı olub, 10 gün sonra isə toyu olacaqdı.

