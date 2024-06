Azərbaycanda iki tanınmış həkim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Məlumata görə, Ağdaş rayonunda çalışan tanınmış stomatoloq Valeh Rəcəbov və fotodiaqnostika sahəsində çalışan ən təcrübəli həkimlərindən biri olan Xosaxan Musayev vəfat ediblər.

