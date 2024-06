Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan düyü idxalına 33,8 milyon dollar xərc çəkib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 milyon dollar çoxdur.

Hesabat dövründə düyü idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,46 %-ni təşkil edib.

Əlavə edək ki, ötən ilin eyni aylarında ölkəyə idxal edilən düyü 29,7 milyon dollar dəyərində olub.

