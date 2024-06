“Onu “moşennik” kimi tanıyırdım, özünü elə aparırdı ki, guya vacib adamdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri iyunun 24-də Şüvəlanda 3 polis əməkdaşı və bir mülki şəxsi güllələyərək öldürmüş Rövşən Allahverdiyevin qonşusu deyib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

