Pis xasiyyətli bürclər - Onlardan qaçın

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər pis xarakterlərinin olması ilə fərqlənirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bürclərin ən pis xarakterlərini təqdim edir:

Qoç bürcünün ən pis xüsusiyyəti aqressiv olmasıdır. Məqsədlərini həyata keçirən zaman çox gərgin olurlar. Bu da ətrafındakı insanların onlardan uzaqlaşmasına səbəb olur.

Buğa bürcünün ən pis xüsusiyyəti inadkarlığıdır. Buğanın inadkarlığı çox vaxt uğursuzluq və ya səhv etmək qorxusundan qaynaqlanır. Çox vaxt risk etməkdən qorxurlar və bunun əvəzinə potensial tələlərdən qaçmaq üçün bildikləri və güvəndikləri şeylərə sadiq qalırlar. Ancaq bu cür münasibət onların fərdi olaraq böyüməsini məhdudlaşdıra bilər

Şir bürcünün ən pis xüsusiyyəti təkəbbürlü olmasıdır. Şirlər çox status şüurlu ola bilər və öz imicinə və uğurlarına həddindən artıq diqqət yetirə bilərlər. Onlar öz işlərində pozitiv, optimist və uğurlu olmaq istəyirlər.

