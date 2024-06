Ailəsinin 5 üzvünü öldürməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun xalası Şəfaqət Bədəlova hadisə barədə danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, Əhmədin hadisəni tək törətdiyinə inanmadığını bildirib. Məhkəmə zalından çıxarıldıqdan sonra jurnalistlərə danışan Şəfaqət Bədəlova Əhməd Əhmədovun qəyyumu olmaq istədiyini də deyib.

Ətraflı videoda:

