Madrid "Real"ı təcrübəli mərkəz müdafiəçisi Naço Fernandeslə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi "Instagram" səhifəsində xəbər paylaşılıb.İspaniyalı mərkəz müdafiəçisinin Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Kadisyah" klubu ilə razılıq əldə etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Naço Fernandes 2012-ci ildən Madrid "Real"ının şərəfini qoruyur.

